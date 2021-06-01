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79 thoughts to “İyi Antón durumları slot makineleri makine başlığı”
1414959971 seni seven 3 öğrenci kardeşine yok mu bi sigara ısmarlaman şansın daim olsun 🍀
İso kardeşim izlediğiniz ve beğendiğiniz için çok teşekkür ederim. Ancak birçok farklı sebepten dolayı ne yazık ki para gönderme olayına girmiyorum. Anlayışla karşılamanı umuyorum. 🙂 Ancak çekilişlerimiz olacak, onları mutlaka takip et <3
Videoda söylediğin çok hoşuma gitti bu bir oyun kumar ocak söndürür bunu izleyip de gaza gelmeyin varinizi yogunuzu basmayın dedin ya hocam çok iyidi kazancin daim olsun eğlenmeye devam 😂😂
Emrullah teşekkür ederim. Ne söylediğimi hatırlamıyorum ama tabii ki gerekli uyarıları da herkes duymalı ve anlamalı 🙂
Birde o parayı çekerken atsana kral hangi site veriyor
Cekim paylasani hic gormedik
Burası Marsbahis 🙂
Ama video oldukça eski bir video. Çekimleri paylaştığım zamanlarda oldu, artık kendimi ispat etme ihtiyacı hissetmiyorum Mustafa
Abi abone oldum bizi de gör be 1758945820
Hocam gece çalışıyorum zaman geçirmek için en güzel aktivite bu valla sen kazandıkça keyfim yerine geldi umarım paylaştıkça kazanırsın Hocam şu pandemi muhabbetine bol kazançların olsun…
( 1991624879 )
Baskan sansin ve bereketin uzerine olsun.. bize de bi faydan olursa bereketin artar ins..
paparam :1839050410
Gaza gelindi 7000 kaçtı hayırlı işler bedavaya 7000 kredi açtık başımıza 😑
Sana giren 7000 in bir misli günahı da bu videodaki yavsaga geldi. Rahat ol. Birakmazsan daha cok girer
Yorumun için teşekkür ederim Halil 🙂
O andan itibaren gideni düşünmedim açıkcası, sonraki videolarda da görüşmek dileğiyle. Ayrıca açıklamalar kısmında yer alan Discord kanalımıza da dilediğin zaman katılabilirsin.
Mantıklı düşünürseniz 2.8 katı kazanmış bastığını. 100 TLye 281 TL kazansa sevinirmiyid
Sevinirim 🥳 sevindiğim zamanlar da oldu videoları var. 🙂 Küçük kasalara bir bak 🙂
Bol kazançlar kral 1995131641
Tabi kral
Teşekkür ederim Sinan.
Buralar biraz daha renklendiğinde çekilişlere başlayacağız.
Bu mesajını o gün değerlendireceğim 🙂 Açıklamalar kısmında yer alan Discord kanalımıza gelirsen sevinirim, keyifli günler dilerim.
Bol kazançlar dilerim kardeşim
@Casino Papel cok casınocu takıp edıyorum ılk defa yorumuma cevap veren sensın tebrık ederım senı bol sanslar
@metin çalışkan Sosyal medya hesaplarımı daha fazla kalabalıklaştırmak için destek istiyorum. Şimdi o destekleyenlerin her gün katıldığı çekilişler gerçekleştiriyoruz. İstersen se de gelebilirsin.
@Casino Papel o kadar kazanıyorsun ama hala destek beklıyorsun ne ayaksın sen dostum
Merhaba Mehmet!
Yorumun için çok teşekkürler, umuyorum şans sizinle de olur! Kanala abone olup destek olursan ayrıca mutlu olurum. Ayrıca Açıklamalar kısmındaki Discord kanalımızda da yavaş yavaş kaynatmaya başlıyoruz, davetlisin 🙂
usta bu bahis sitesimi betflıx
Hayır bu kanalın ilk ismiydi 👊
büyük kazanmak isteyen büyük oynamalı ben her zaman söylüyorum
Burak sağolasın yorumun için. Evet bunu ben de her zaman söylerim. Çok doğru 🤞
Neler yapmış öyle o
@Casino Papel tamam atıyım bol kazançlar diliyorum görüşmek üzere
@Ümran Melek kasa katlama yapmıyorum. Herkesin kendi şansı olduğuna inanıyorum. Tavsiye de etmem size. Insanlar bunu suistimal ediyorlar dikkatli olun. Ekran görüntüsü atarsanız paylaşım yaparım YouTube gönderi üzerinden 🙂
@Casino Papel teşekkür ederim kardeşim tabiki davetine icabet ederiz kasa katlama yapıyormusun bu arada sormadan geçmiyim o videolarını izledim milyonda bir ihtimallerle bende çok karşılaşıyorum ama video çekmiyorum ekran görüntüsüyle yetiniyoruz 😊✋
Selamlar Ümran, video oldukça eski bir video. Zaman zaman büyük kasalarla da oynuyorum böyle sonuçlarla karşılaşıyoruz. Diğer videolarımı izlemeni tavsiye ederim. Özellikle Milyonda Bir İhtimal başlıklı videoyu görmen lazım 🙂 Ayrıca açıklamalar kısmında yer alan discord kanalımıza da davet ediyorum gelmek istersen. 🎲🥳
Palavraci oldugun konusmandan belli.yapmaciksin.sende 25 bin bascak got yok.kime sattin kendini
Makina. Sana patlamış kral bol kazançlar diliyorum
Teşekkür ederim Hilal. Umarım sizin de şansınız bol olur 🙂
Demo oyunda güzel kazanç 👍
Cekim paylas burda demo deilse
Yok kardeşim demo oyun değildi bu 🙂 Sadece biraz eski bir video. Benim kanalımda demo oyun bulunmuyor.
Buğra şimdi viski içiyodur👏👏👏👏
Hahaha alkol ile o kadar arası yoktur. Ama izlemiş videoyu 🙂 Yakın zamanda birlikte bir video daha çekeceğiz.
babaliz ben bu videonu yeni izledim kral, çok efsane bi video olmuş
@Kamran Sirin supesin hocam 🙂
@Casino Papel 200 tl marsbahisten egt oyunlarına girdim kral 500 tl yaptım 300 ü çektim 😁😁 bu sefer gaza gelmek yok
@Casino Papel efsane
Teşekkür ederim Babaliz 🙂 Eski videodur ama iyidir
Kardeşim kopartmışsın resmen şansın daim olsun
Teşekkür ederim çok sağol. Seni canlı yayından da hatırlıyorum, desteğin için teşekkürler.
Usta ben şok oldum sen kalp krizi gecirmediysen monitör başında bilmiyorum ilk parayı alıp kacardim sen üste 2. Denedin 20 119 bin verdi daha nediyeyim cildirmamak elde değil gaza gelme diyorsun da nasıl gelinmez ama kazaniyordanda eglendiginden kazandın az kaybetme korkusu olsa kayıp ve boş eller gelirdi eline yüreğine sağlık diyecek söz bulamıyorum çek o parayı kurtul daha küçük oyna zaten ömür boyu alacağını aldın şans hep bu kadar yanında olmaz paparadan desteklerini beklerim 1979837767 lütfen yardımcı olurmusunuz
Adam 25 bine ev aldı :d
Haahah yok canım o kadar da değil. Yiyoruz her türlü 🙂
Kardeşim bu oyunda otomatik frespin alma özelliği gözükmüyor neden acaba
Yanıtlandı 🙂
İki güne geri verirsin o parayı zaten 🙂
@Casino Papel vallahi bro oyunun aldığını gördüğün anda 2 hafta uzaklaşıcaksın ufak ufak deneyip açık mı değil mi kontrol edip açıksa yapıştırıp devam aldıkça oyundan oyun senden daha çok alıyor :))
Çoktan verdik bro :/
Para yı çöpteki buluyon çakal
Hayirli olsun kardeşim çok sanslı adamsın 2053132989 papara numarası az bi yardimci olursan sevinirim reis
?
@Casino Papel anlıyorum kumar yani eğer video felan attıklarında harbiysen oynama yoksa güzel para veren bir oyun sadece oyun tavsiyesi sordum sana
@Onur Özdemir kumar tavsiye etmiyorum hiç bir şekilde 🙂
@Casino Papel ha tamamdır o zaman videoda demişsin lakin gerçekten tavsiye edermisin bu oyunu bisiler kazanmanın peşindeyim
@Onur Özdemir sol tarafta görünmesi lazım hocam. Eğlence modunda görünmez ama
@Casino Papel evet sordum bu sweet Bonanza da girdiğim de frespin satın alma görünmüyor bende
Dostum kazancın daim olsun çekinerek yazıyorum ama yardıma ihtiyacım var yardımcı olur musun eyvallah 1823718239
Şansın daim olsun abi Mehmet2038531714
Merhaba Aysun hoş geldin, İlginden dolayı teşekkür ederim.
Yakın zamanda çekilişlerimiz başladığında bu mesajın değerlendirilecektir.
Abone olarak destek verirsen mutlu olurum, ayrıca Discord kanalımızda da birçok etkinlik gerçekleştireceğiz.
Keyifli günler dilerim.
Aynı oyunda sen aynı ip adresi ile kaybetmişsin kardeşim, hemde güzel kaybetmişsin. şimdi birazını topladın…..
Mümkün değil şans işi olması makine başta verir sonra devam edersen hepsini alır.
Yok hocam oyunlar ona bakmaz bu RTP diye bir sistem var. Tamamen şans işi.
Videoyu beğendiyseniz lütfen Beğeni tuşuna basmayı ihmal etmeyin 🙂
Ayrıca bundan sonra gelecek videolardan haberdar olmak istiyorsanız, kanala abone olabilirsiniz.
İyi eğlenceler 🙂
Tek elde 90 bin alacan ve sadece yuh diyecen oyle mi. Hassktr lan
dostummm cok iyi oyunlar cikryrsun bol sans
Ulan bana o 70000 gelse şu bonanzaya harcadigim 70000 kredi borcunu kapatirdim bı bana gulmedi
@Büşra demir durumlar skntı anlasildi
@Onder KLY şuan durum paraya ihtiyacım var 1 kes param yok
@Büşra demir suan durum nedir
@Casino Papel bizden olmadı ama umarım hocam şansın bol olsun
@Casino Papel selam daha da atacak param yok usta zaten yedi bitirdi bizi bu illet
70₺ kasa vardı battık amk sokarım kumara ya
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