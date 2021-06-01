Yasakları slot makineleri bağımlılığı nasıl tanımlanır Slammer Iıı Spin

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  3. Senin şansın bol olsun hanım efendi. Benim şansım sıfır. Benden alıp sana versin🍬🧡
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  6. Maşallah güzel kardeşim yine konbonunda içinden geçmişsin şansın açık her daim 1831453941

  7. Bir defa majestic megaways oynarmısın ne yapıcak sizin şansınıza merak ediyorum 🙏 bol şanslar

  9. Demek ki, Kemal olmayınca oyun veriyormuş 😀 Gerçi siz ikiniz varken vermiyorsa, o oyun gıcıktır :)))
    Papara : 1496126537 A.H.

  11. Bütün yorumları okuman çok güzel bir şey, şansın bol olsun 1800838471

  14. Valla tebrik ediyorum büyük risk alıp büyük kazandın abla 🙂
    Papara numaram: 1362297588
    Eğer şanslı kişi olursam sende yoruma tebrikler yazar mısın sevinelim 🙂

  15. Sansin bahtin bol olsun valla harikasin tek kelimeyle

  16. bol şanslar bol kazançlar olsun bu oyuna bayılıyorum tak diye nasıl attı 20k yı 😀
    papara 1656150509 B.C.D.

  17. Melisa az o şansı gönder kanka dokunduğun kuru ağacı yeşertiyosun. <3 alırım bir kalbini

  18. Yenge yine okudun üfledin mi ne 😆🥰 masallah bol kazançlar 1904882520 Gg

  21. Kalbinin ekmeğini yediğin için böyle güzel kazanıyosun, severek takip ediyorum melisa.. 1135354646

  23. İyi geceler melisa abla öncelikle nasılsın abla iyisindir umarım melisa abla önceki videonda yardım için iban bıraktım mesajımı beğenmişssin beğendiğini görünce büyük bir umutla banka hesabıma baktım ama boştu yinede sağolasın abla lütfen bana ufak bir miktar yardımcı olabilirsen çok sevinirim ablacım

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  25. şansın harbiden bol olmuş abla .d iyi oyunlar
    1963664095 a.a

  28. Tebrikler kardeşim valla kıskanmadım desem yalan olur :)) ama kazanmana sevindim de.. Şansın kazancın bol olsun 👍

  29. 1878054969 inş bana çıkar faturamı ödemem lazım inş

  30. Kel adama dokunsan yeşerir saçlar demedi deme bu şansla 400 4000 bin nedir ya :))

  32. gems sonunda verdi sırada bir diğer sevilmeyen oyun fruit party var o da eninde sonunda verecek.. böyle devam etmesi dileğiyle yenge bol şanslar 1577119732 AES

  33. melisaa kardesimde sana cok ugurlu glyr en son bonanzada muhtesem sow yapmisti..kedinin ugurumu ne;)aboo 500tl comert melisa bol sans 1949591702

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    1. Helal olsun valla melisa şansın açık olsun tebrik ederim şu cekilise bizde katılabilseydik çok mutlu olacaktim ama bi türlü herzamanki gibi bana vurmuyor o şans sağlık olsun en azından sen kazanıyorsun 1976245044

    2. Sen cansin bütün yorumlarımı begenmissin cok Teskur edrrim sesimi duyduğun için cok Teskur ederim ❤❤❤❤❤❤

    3. Umut fakirin ekmeği işte inş bizede güler birgün 1446478775 teşekkürler

  37. Ben o oyunda 200 4200 aldım kucumseme. Gems bonanzayı lütfen 1643377835 ppra no

  39. 1117274957 lütfen bana gönderir misin gerçekten çok istyacım var

  41. Şansın bol olsun 🙏🏻
    Papara 1335161970 Mehmet Onur Torun

  42. Ve çekilişin ne zaman yapılacak o gün içerisinde yapıyor musun

  47. Tertemiz kazanç olmuş yine elina saglik Bol Şanslar Melisa ✌

  51. Şu oyundan nefret ettiğim kadar hiç Bi oyundan nefret etmedim ve şu oyunda senin kadar şanslı ve kazanç sağlayanı da görmedim. Helal tebrik ederim yenge 😁

  61. 1401408601 H.K bı kere de bana çıksa ne olurdu sanki…!

  62. Bugün şanslı günündeymiş sin tebrikler..
    1380977956 S.A

  63. bu ne guzel bı sanstı oyle tebrıkler papara 1587557131

  64. Süpersin melisa abla oyunlar seviyor seni umarım bu sefer ben olurum şanlı papara 1986277815

  65. Slot demek Melisa demek resmen 😀.1332973180 bçb . Melisa bir kerede benim yüzümü güldür be😀

  68. Vay vay vay yenge keşke 2400 bassaydin ben öyle düşünmüştüm 400 bastın neyse güzel kazanç yinede
    İE
    1185513689

  70. Cook ihtiyacım var melisa abla lutfennn beni gorrr1023665126

  74. İyi akşamlar Melisa Hanım,harika bir video kazancınız bol bol olsun bizde nasiplenelim papara:1549663885

  77. Umarım hep böyle bol bol kazanırsınız, seviliyorsunuz. 1111935554 T.S

  79. Yenge neler yapmışsın ya keşke küçük betlerden aldıklarını büyük betlerden alsaymışsın. Kazancın bol olsun 1477920275 H.D

    1. Abla ben bayanim cok tatlsin seni severek izliyrm harikasin yaaa

  81. Bu paralar gerçekmi. Gerçekten çekim sağlanabilinirmi. Çünkü cok slot oynayan ve video çeken var.

  84. Misintiii resmen en uyuz olduğum oyuna sempatim arttı 2114311569

  86. Yolente yenge out
    Melisa yenge in 🥳🥳🥳🥳
    1730866944 z.e.m

  87. 1921487899 m.i. yorumlardan 1 kişi olmak istiyorum 😊

  88. Papara no 1219529250 bi kerede şans bize gülermi acaba boll kazançlar

  89. En kotu günün ve en kotu şansın böyle olsun inşallah 1684401535

  90. tebrikler melis hanım şansın hep yanında olsun hep kazan 1584252260 N.B

  92. Helal olsun bizde mi sıkıntı var bı turlu anlamiyirum ya hepmi ekşi olur bu işin sırrı ne acaba 😉

  93. Kemal abiyle oynarken bu oyun vermiyor sen tek tabanca gir bu oyuna manyak bisey atmis tebrikler bol kazançlar 😊😊

  99. Yenge be artık beni de gör be 💐 1234495781 (k.ç)

  100. Melisa abla pekte şaşırmadım kazandığına gems bonanza büyüsüde yapmışsındır papara diye bir uygulama var para sesi duymadım hiç duymak isterim 🙁 1811079751

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