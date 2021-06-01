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106 thoughts to “Yasakları slot makineleri bağımlılığı nasıl tanımlanır Slammer Iıı Spin”
1332115465 A.A Tebrik ederim kazancın bol olsun güzel sesli insan
1195947436
Senin şansın bol olsun hanım efendi. Benim şansım sıfır. Benden alıp sana versin🍬🧡
2004420905 S.H.
1426926654 benim şansım hiç bol olmucak gibi
👍
Maşallah güzel kardeşim yine konbonunda içinden geçmişsin şansın açık her daim 1831453941
Bir defa majestic megaways oynarmısın ne yapıcak sizin şansınıza merak ediyorum 🙏 bol şanslar
Tabikii
Kedi bile sevindi 🤣🤣🤣🤣🤣
Demek ki, Kemal olmayınca oyun veriyormuş 😀 Gerçi siz ikiniz varken vermiyorsa, o oyun gıcıktır :)))
Papara : 1496126537 A.H.
❤❤❤❤❤❤❤❤❤.1023665126
Bütün yorumları okuman çok güzel bir şey, şansın bol olsun 1800838471
Melisssaaaaaaaa ❤️
1563971527
1481257625
Valla tebrik ediyorum büyük risk alıp büyük kazandın abla 🙂
Papara numaram: 1362297588
Eğer şanslı kişi olursam sende yoruma tebrikler yazar mısın sevinelim 🙂
Sansin bahtin bol olsun valla harikasin tek kelimeyle
bol şanslar bol kazançlar olsun bu oyuna bayılıyorum tak diye nasıl attı 20k yı 😀
papara 1656150509 B.C.D.
Melisa az o şansı gönder kanka dokunduğun kuru ağacı yeşertiyosun. <3 alırım bir kalbini
Yenge yine okudun üfledin mi ne 😆🥰 masallah bol kazançlar 1904882520 Gg
Harika bir kazanç şansın daim olsun
1683562439 sk
1947444636
Kalbinin ekmeğini yediğin için böyle güzel kazanıyosun, severek takip ediyorum melisa.. 1135354646
1023665126
İyi geceler melisa abla öncelikle nasılsın abla iyisindir umarım melisa abla önceki videonda yardım için iban bıraktım mesajımı beğenmişssin beğendiğini görünce büyük bir umutla banka hesabıma baktım ama boştu yinede sağolasın abla lütfen bana ufak bir miktar yardımcı olabilirsen çok sevinirim ablacım
TR36 0006 2000 3130 0006 6276 82
Çok ihtiyacım varr1023665126
şansın harbiden bol olmuş abla .d iyi oyunlar
1963664095 a.a
Bol şans prenses
Şansın daim olsun
1069900265 M.Ö
Tebrikler kardeşim valla kıskanmadım desem yalan olur :)) ama kazanmana sevindim de.. Şansın kazancın bol olsun 👍
1878054969 inş bana çıkar faturamı ödemem lazım inş
Kel adama dokunsan yeşerir saçlar demedi deme bu şansla 400 4000 bin nedir ya :))
Helal olsun abla tertemissss
gems sonunda verdi sırada bir diğer sevilmeyen oyun fruit party var o da eninde sonunda verecek.. böyle devam etmesi dileğiyle yenge bol şanslar 1577119732 AES
melisaa kardesimde sana cok ugurlu glyr en son bonanzada muhtesem sow yapmisti..kedinin ugurumu ne;)aboo 500tl comert melisa bol sans 1949591702
🙋🏻♂️❤️😊🐣🐥
😊😄
Papatya no 🤫🤷🏻♂️🐣
1501871469
Sansiniz daim olsun papara 1785224274 inşallah bizede güler şans
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Helal olsun valla melisa şansın açık olsun tebrik ederim şu cekilise bizde katılabilseydik çok mutlu olacaktim ama bi türlü herzamanki gibi bana vurmuyor o şans sağlık olsun en azından sen kazanıyorsun 1976245044
Sen cansin bütün yorumlarımı begenmissin cok Teskur edrrim sesimi duyduğun için cok Teskur ederim ❤❤❤❤❤❤
Umut fakirin ekmeği işte inş bizede güler birgün 1446478775 teşekkürler
Ben o oyunda 200 4200 aldım kucumseme. Gems bonanzayı lütfen 1643377835 ppra no
Bol şans 1113116009
Bayadir takip ediyorum umaraim bana cikar
1117274957 lütfen bana gönderir misin gerçekten çok istyacım var
Papara1737330203
Şansın bol olsun 🙏🏻
Papara 1335161970 Mehmet Onur Torun
Ve çekilişin ne zaman yapılacak o gün içerisinde yapıyor musun
Tebrikler melisa 1423278397
Bu ne şans be devam
Papara 4674084947
1023665126
Bol şansların olsun
Papara 1642274946
Tertemiz kazanç olmuş yine elina saglik Bol Şanslar Melisa ✌
🤩🤩🤩🤩🤩🤩
1582451340 A Ü
Merhaba Melisa güzel oyundu1476859459
Şu oyundan nefret ettiğim kadar hiç Bi oyundan nefret etmedim ve şu oyunda senin kadar şanslı ve kazanç sağlayanı da görmedim. Helal tebrik ederim yenge 😁
🍀🍀🍀🍀🍀. C. S 2061325844
garıbın yüzü gülermi be 1828868228
1191371482
Merhaba kupa abla papara numaram 1181343906 h.u
çok şanslısın 🤞
Melisa ne zaman canlı yapıuson
YİNE BEN C. D. 1487402695
1966597459
Sansin bol olsun papara no: 1079657936
1401408601 H.K bı kere de bana çıksa ne olurdu sanki…!
Bugün şanslı günündeymiş sin tebrikler..
1380977956 S.A
bu ne guzel bı sanstı oyle tebrıkler papara 1587557131
Süpersin melisa abla oyunlar seviyor seni umarım bu sefer ben olurum şanlı papara 1986277815
Slot demek Melisa demek resmen 😀.1332973180 bçb . Melisa bir kerede benim yüzümü güldür be😀
1732465996 a.a
Tebrikler abla 😍😍😍😍
Vay vay vay yenge keşke 2400 bassaydin ben öyle düşünmüştüm 400 bastın neyse güzel kazanç yinede
İE
1185513689
Bol şanşlar papara 1209178268
Cook ihtiyacım var melisa abla lutfennn beni gorrr1023665126
bu neydi boyle 🙂 1790280878
Bana çıksın ne olurrr yaaa ne olurrr1023665126
Melisa ablaaaaa ❤❤❤❤❤❤
İyi akşamlar Melisa Hanım,harika bir video kazancınız bol bol olsun bizde nasiplenelim papara:1549663885
Bol şanslar Melisa.
2144115859
Umarım hep böyle bol bol kazanırsınız, seviliyorsunuz. 1111935554 T.S
8984089811 T.Y
Yenge neler yapmışsın ya keşke küçük betlerden aldıklarını büyük betlerden alsaymışsın. Kazancın bol olsun 1477920275 H.D
❤❤❤❤❤❤
Abla ben bayanim cok tatlsin seni severek izliyrm harikasin yaaa
Bu paralar gerçekmi. Gerçekten çekim sağlanabilinirmi. Çünkü cok slot oynayan ve video çeken var.
Selam melisa 1580867315
1860975793 bol kazançlarınız olsun
Misintiii resmen en uyuz olduğum oyuna sempatim arttı 2114311569
Şansın daim olsun 1860349710
Yolente yenge out
Melisa yenge in 🥳🥳🥳🥳
1730866944 z.e.m
1921487899 m.i. yorumlardan 1 kişi olmak istiyorum 😊
Papara no 1219529250 bi kerede şans bize gülermi acaba boll kazançlar
En kotu günün ve en kotu şansın böyle olsun inşallah 1684401535
tebrikler melis hanım şansın hep yanında olsun hep kazan 1584252260 N.B
Heo böyle kazanman dileğiyle
2015531515
Helal olsun bizde mi sıkıntı var bı turlu anlamiyirum ya hepmi ekşi olur bu işin sırrı ne acaba 😉
Kemal abiyle oynarken bu oyun vermiyor sen tek tabanca gir bu oyuna manyak bisey atmis tebrikler bol kazançlar 😊😊
1238746780 oe balşarılar çıksın artık
SansinI bol olsun
1380181161
1305879700 Et bol kazançlar bol şanslar
❤❤❤❤❤❤❤
Güzel oyun güzel kazanc tebrikler 1510401318
Yenge be artık beni de gör be 💐 1234495781 (k.ç)
Melisa abla pekte şaşırmadım kazandığına gems bonanza büyüsüde yapmışsındır papara diye bir uygulama var para sesi duymadım hiç duymak isterim 🙁 1811079751
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