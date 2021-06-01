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15 thoughts to “Santrali Para slot makineleri çöl altın oyunu Oyun Taktikleri Paysafecard”
Berk koçum güzellik yapacaksan yanit at paparayi göndereyim annen baban için be
Valla super olmus bro tebrıkler gule gule harca
Tebrikler bı şans parası 2096201433
Efsane oyun olmuş. Tebrik ederim. Bravo. bayağı heyecanlıydı. Güzeldi. Merakla izledim. Devamını dilerim. Maşallah diyelim nazar değmesin
Helal olsun güzel oyun ama şansın baya acik kral
Harbiden iyimiss
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Hakettin ama bol şans kardes, sanal bakiye oynamiyorsun bu yuzden takipçin az
Sıkıntı yok kral 2 yorum 2 begeni yetiyor takipci derdinde değiliz 😀
2133798887
Arkadaşlarm abilerim. Ayın 12sinde maaş alcam. Güvenip para yollayabilen babayiğit yokmu.seref namus sözü. Param vardı ama papara el koydu
@Murat Murat haklısın ama bu durumda olupta benimde para gönderdiğim oldu. Ama geri dönüşü de oldu. o yüzden belki halimden anlayan biri vardır diye..
Maas geldigi gibi gidecek galiba. Maas gelmeden durumu kurtarayim derdindeysen. Borclandigin da giderse ne olacak ? Pek dusunmuyosun galiba. Tanidiktan bulamiyosun. Kim sana guvenip para gondersin akilli kardesim. Durumunu gozden gecir sen.
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