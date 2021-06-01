Slot makineleri ve rulet BALIKÇILIK

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leş la bu oyun ful ekrana verdiğine bak
Usta parayi hesaba alabiliyormuyuz
Valla casino deyince ben aklıma holiganbet geliyor herkese tavsiyemdir
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Reisim günaydın
Çok konuşuyon dayıı
Ulan bende verdigi kazanci
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tbrklr yinede kardesim
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Gap yo
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Abi sansın bol olsun gönlünden ne koparsa papara numaram 1095261057
Tebrikler dostum bol kazançlar dilerim
Asla denemeyin kanınızı emiyor ikramiye yok vermiyor.yani boş ikiyuz tele bile yok saatlerce denedim.
Usta yardım etmeye niyetin olursa ufakta olsa biraz atarmısın
Papara 2036322627
Sadece rica
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Goldenpasha bete sakin üye olmayın
Dolandırıcıdır arkadaşlar pare çekemiyorsunuz asla
Bolşanslar başkan
Çekiliş var mı reis?
1644223864 Sesine kurban olduğum abim allahım gönlüne göre daha çok versin Ne olursun şu muhtaç kardeşine de yardım et ne olursun yalvarıyorum 1644223864
Oyun ismi ne
8434493353
paran varsa slot oynayacan heyecan var hersey varrrr en azından zevk alıyonnn akkkkk
Bonus kazamıyorumda bunu nasıl tahsil ediyorsunuz
bol şans
arkadaşlar kötü sitelerden artık sıkıldıysanız holiganbeti tavsiye ederim size 15 dakikada çekim ödüyorlar
Papara : 8434493353
Helal olsun baskan bol kazanclar 5144991848
Abi sansın bol olsun gönlünden ne koparsa papara numaram 1095261057
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