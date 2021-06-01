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82 thoughts to “Şans volkanı slot makineleri ödeme hattı”
1708422277 seni çok beyeniyorum oynama tarzını
Sansiniz daim olsun .
Bol şanslar olsun Melissa kankama selam
Bol şanslar tebrikler. Pprm 2004420905
Bol şans 1464144614
Tebrikler yenge gerçekten 2 el oyna slotu tarihe göm süper
Tebrikler kazancın daim olsun kanalın hayırlı olsun.
Yenge içinden geçmişsin oyunun 5 scatter nedirrrr. Tebrikler Bol şanslarrrr
Vietnam love you slot
Bence de yetsin super kazanmışsın ama o son el dahada iyisini yapabilirdi oyun bol saan bol kazanclar
Tebrikler kardeşim kazancın bol olsun inşallah 2010986333
İşte kadının gücü tebrik ediyorum 💜
1592292686 tk
Hayırlı olsun
1949897882 MÖ
Üstad yine akıyosun videolara yetişemiyoruz
1974954651 CBD devamkee
Dev ekranda izliyorum sizi:)
Hello, Im from indo
Bol şanşlar papara 1209178268
Ngewe ah
Süper oyun olmuş tebrikler
2014262069 E.G
Senin adın şanş…
Adamın dibisin yenge 🥳🥳🥳❣️❣️😂
1541839381 S.M
Şansın daim olsun yenge, inşallah bu sefer bana çıkar 1477920275 H.D
Ane barusan nyobain game baru Power of Thor Megaways di slot5000
Gasss cuyy….ane di kasih receh2 eg berenti2…Mayan bakal beli baju lebaran…seriusan ane,
Bol kazançlar yengee 😁😂 yine okudun üfledin büyü falan hallettin heee 1904882520 GG kemal bey abime selamlar ❤️
Bu arada fark ettiysen yenge 8.75 e 87.5 verdi 😁 sonrakine kazanç yaptı ardına 25 bete 250 TL verdi sonrakine kazanç yaptı 🥰🥰
Bol şanslar1976245044 şansın bol olsun
Elinin değdiği yerde bı şans doğuyor geçen de dog house da 5 bonus almıştınız acaba benim yoruma da elin değer mi yenge ? 🙂 1743640605
Şansın daim olsun kupa kızı şimdiden tebrikler
Abla merhaba şansın daim olsun ana sayfama düştünüz bebeğime ninni ararken bebeğim için sma optro 2 mama istiyorum sadece adresimi vereblrm goruntılude arayablrsnz pandemiden dolayı durumumuz cok kotu faturaları dahi ödeyemıyoruz eşim calısmıyor sadece mama ve bez istiyorum…
yenge sen olmasan karo batacak 🤣tebrikler ..
Tebrikler bende hiç sans yok
Bolsanslar
Valla helal 500 ü de bizde belki çıkarız 😕 papara- 1291551758
YİNE BEN BURAYADA GELDİN 1487402695
bol şanslar melisa nice kazançlı videolara 1584252260 N.B
Şansın daim olsun yengeee harika olmuş kazanç
Inşallah hep böyle kazanırsınız 🙂 bol şanslar dilerim
1339005634
2092290097 bende bende 😀
Melisa Tebrik ederim Bol kazançlar dilerim…. Valla çok Güzel Kazanç olmuş… Kemalim deyimi ile Tertemiz 😁✌
Sans senden yana 5 kopekden sonra 5 pırlanta
Bol şans selamlar…..
1568116838 R****** D***** belki bir ihtimal gelir umarım yanii 🙂
Neden 6 dk ya 😕😕😕😕
👑
Yenge yapiyorsun bu sporu😂
Şansın daim olsun reis 1686826313 gönlünden ne koparsa
Boşuna demiyorum kemal uzaklaş Melisa oynasın diye jsshhshsh
NOT. parayı Kemale kaptırma yenge 😂😂😂
1730865330
Harika 🙏
Şansın daim olsun 😍
Papara : 1465165077
1966895309 A.Ö
1332115465 İyi şanslar
Melisa abla sansin bol kanalin hayirli olsun😊 yanliz su yorumlarimi hic secmedin alindim gücendim 😀😀😀
Senin kadar şanslı mıyım bakalım 500 lira benim hesaba yatacak mı dkdnsn 1882362707
Bundan sonra melisa yenge değil Şans meleği diyeceğim sana 🤣
Sansiniz daim olsun papara 1785224274 inşallah bizede güler şans
Oh be sonunda sesimi duydun 🤣
Çekiliş olmayınca yorumlar ne kadar sakin 😅 Kazancın ve mutluluğun her zaman daim olsun Kupa kızı 😅
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Kupa kızı şansın bol olsun ben oynuyorum ama nedense bir kere bile tutmadı
Abone oldum ablam🙏 şansın ve paran bol olsun kemal abiye Instagram dan yazdım kolay gelsin ablam
Buna yetişmedim ama olsun süpersin abla
Melis reisle büyü vakti bütün iş sende yengecim bol kazançlar 1811079751
1737330203
ATLANTİSBAHİS dolandırıcıdır arkadaşlar. KRİPTO ile yatırdığım 1800 tl ye çöktüler resmen. blockhain dekontunu göstermeme rağmen…
2121144774
Bol sanslar diliyorm 1786579646
hayırlı olsun kanal bol bol şanslar 1705192949 c.a
Slm reis 1211993858
1488699237 🙆♂️🙆♂️🙆♂️
Şanslarının paraya dönüştüğü nice videolara 🤙🏻
1234360276
sendeki sansın 3/1i bende olsa keşke xd p:1502799507
Selam melisa 1580867315
Kolaylgelsin ablam 1100536706
Selam aleyküm abi bol sans 1181343906 h.u
Kemal abiden gelmedii senden gelsinn bol şanss 2095444191 scb
Bol şansın olsun Melisa yenge ne diyelim bize böyle gelmiyor bu oyun
Şansiz bol olsun
D.D 1795323581
Bol şans kardeşim 1384558248
Melisa İN Kemal out bol sanslariniz olsun
Bol şanslar şansın daim olsun
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