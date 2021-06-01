Şans volkanı slot makineleri ödeme hattı

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82 thoughts to “Şans volkanı slot makineleri ödeme hattı”

  6. Tebrikler yenge gerçekten 2 el oyna slotu tarihe göm süper

  7. Tebrikler kazancın daim olsun kanalın hayırlı olsun.

  8. Yenge içinden geçmişsin oyunun 5 scatter nedirrrr. Tebrikler Bol şanslarrrr

  10. Bence de yetsin super kazanmışsın ama o son el dahada iyisini yapabilirdi oyun bol saan bol kazanclar

  11. Tebrikler kardeşim kazancın bol olsun inşallah 2010986333

  12. İşte kadının gücü tebrik ediyorum 💜
    1592292686 tk

  22. Adamın dibisin yenge 🥳🥳🥳❣️❣️😂
    1541839381 S.M

  23. Şansın daim olsun yenge, inşallah bu sefer bana çıkar 1477920275 H.D

  24. Ane barusan nyobain game baru Power of Thor Megaways di slot5000
    Gasss cuyy….ane di kasih receh2 eg berenti2…Mayan bakal beli baju lebaran…seriusan ane,

  25. Bol kazançlar yengee 😁😂 yine okudun üfledin büyü falan hallettin heee 1904882520 GG kemal bey abime selamlar ❤️

    1. Bu arada fark ettiysen yenge 8.75 e 87.5 verdi 😁 sonrakine kazanç yaptı ardına 25 bete 250 TL verdi sonrakine kazanç yaptı 🥰🥰

  27. Elinin değdiği yerde bı şans doğuyor geçen de dog house da 5 bonus almıştınız acaba benim yoruma da elin değer mi yenge ? 🙂 1743640605

  28. Şansın daim olsun kupa kızı şimdiden tebrikler

  29. Abla merhaba şansın daim olsun ana sayfama düştünüz bebeğime ninni ararken bebeğim için sma optro 2 mama istiyorum sadece adresimi vereblrm goruntılude arayablrsnz pandemiden dolayı durumumuz cok kotu faturaları dahi ödeyemıyoruz eşim calısmıyor sadece mama ve bez istiyorum…

  33. Valla helal 500 ü de bizde belki çıkarız 😕 papara- 1291551758

  35. bol şanslar melisa nice kazançlı videolara 1584252260 N.B

  37. Inşallah hep böyle kazanırsınız 🙂 bol şanslar dilerim
    1339005634

  39. Melisa Tebrik ederim Bol kazançlar dilerim…. Valla çok Güzel Kazanç olmuş… Kemalim deyimi ile Tertemiz 😁✌

  42. 1568116838 R****** D***** belki bir ihtimal gelir umarım yanii 🙂

  46. Şansın daim olsun reis 1686826313 gönlünden ne koparsa

  47. Boşuna demiyorum kemal uzaklaş Melisa oynasın diye jsshhshsh
    NOT. parayı Kemale kaptırma yenge 😂😂😂
    1730865330

  52. Melisa abla sansin bol kanalin hayirli olsun😊 yanliz su yorumlarimi hic secmedin alindim gücendim 😀😀😀

  53. Senin kadar şanslı mıyım bakalım 500 lira benim hesaba yatacak mı dkdnsn 1882362707

  54. Bundan sonra melisa yenge değil Şans meleği diyeceğim sana 🤣

  55. Sansiniz daim olsun papara 1785224274 inşallah bizede güler şans

  57. Çekiliş olmayınca yorumlar ne kadar sakin 😅 Kazancın ve mutluluğun her zaman daim olsun Kupa kızı 😅

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    1. Kupa kızı şansın bol olsun ben oynuyorum ama nedense bir kere bile tutmadı

    2. Abone oldum ablam🙏 şansın ve paran bol olsun kemal abiye Instagram dan yazdım kolay gelsin ablam

  60. Melis reisle büyü vakti bütün iş sende yengecim bol kazançlar 1811079751

  62. ATLANTİSBAHİS dolandırıcıdır arkadaşlar. KRİPTO ile yatırdığım 1800 tl ye çöktüler resmen. blockhain dekontunu göstermeme rağmen…

  65. hayırlı olsun kanal bol bol şanslar 1705192949 c.a

  68. Şanslarının paraya dönüştüğü nice videolara 🤙🏻
    1234360276

  73. Kemal abiden gelmedii senden gelsinn bol şanss 2095444191 scb

  74. Bol şansın olsun Melisa yenge ne diyelim bize böyle gelmiyor bu oyun

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